Bösingen Stiefmütterliche Behandlung gestoppt

Die Autoren nähern sich über den Zehnten, einer etwa zehnprozentigen Steuer in Form von Naturalien oder Geld, die – zum Beispiel –­ den Ortspfarrer ernährten, einem Ensemble, das das Ortsbild von Bösingen viele Jahrzehnte geprägt hatte: Kirche, Pfarrhaus und Pfarrscheuer.

Während im Pfarrhaus der Pfarrer wohnte – im repräsentativen Gebäude in Bösingen zeitweise gar residierte –, lagerten einst in Pfarrscheuern die Erträge aus den pfarreigenen Grundstücken und die Zehntabgaben der Bauern.

Pläne für die stattlichen Gebäude wurden 1839 geschmiedet. Doch es dauerte seine Zeit, bis sie – in abgeschwächter Form – umgesetzt wurden. Vor allem die Abschaffung des Zehnten durch den württembergischen König anno 1849 versetzte dem Bau der Pfarrscheuer erst einmal einen Dämpfer, konstatierten die Autoren. Die Steuer an sich fiel natürlich nicht. Welcher Staat schafft schon freiwillig Steuern ab? Statt in Naturalien musste sie in Geld beglichen werden.

Beginn des Baus 1860

Weil jedoch die pfarreigenen Ernteerträge und die landwirtschaftliche Tierhaltung des Pfarrhofs blieben, geriet der Bau der Pfarrscheuer nicht in Vergessenheit. So entschloss man sich 1859 zum Bau des neuen Pfarrhauses und 1860 zum Bau der Pfarrscheuer. Beim Blick in Archivalien, in den "Realkatalog des Bistums Rottenburg", stellten die Autoren fest, dass der Bösinger Pfarrer spätestens 1905 auf Geldeinkünfte setzte und die pfarreigenen Grundstücke nicht mehr selbst bewirtschaftet wurden.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde die Pfarrscheuer stiefmütterlich behandelt. Das Gutachten eines Architekten von 1934 notierte, dass eine "dringende Erneuerung nötig" sei. Es passierte freilich nichts. Und der Bösinger Kirchenstiftungsrat spielte auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine wenig rühmliche Rolle in dieser Angelegenheit.

Als die Diözesanverwaltung in den 1960er-Jahren meinte, feststellen zu müssen, dass mit Pfarrhaus und Pfarrscheuer kein Pfarrer mehr bewegt werden könnte, nach Bösingen zu kommen, rückte das Ende des Ensembles näher. Die pastorale Versorgung der Gemeinde stach denkmalrechtliche Aspekte 1972 aus. Das Pfarrhaus wurde abgerissen, die Kirche stand kurz davor. Allein die Pfarrscheuer durfte schließlich bleiben.

Ohne den Einsatz von Männern der Tat wie Hermann Bantle und Jürgen Mansperger oder der Fürsprache des jungen Bürgermeisters, Alfred Weiss, nur schwer vorstellbar. Immerhin hatte der Kirchengemeinderat den Abbruch im Dezember 1977 beschlossen und diesen Beschluss der Gemeinderat genehmigt. Bantle und Mansperger erhielten übrigens im Juli 2004 die Landesehrennadel.