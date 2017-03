Bösingen Sportverein will ausgiebig feiern

Am Freitag des Festwochenendes wird allerdings keine Veranstaltung stattfinden. Zum Auftakt am Donnerstagabend gibt es einen schwäbischen Comedy-Abend. Das Duo "Dui do on de Sell" ( Petra Binder und Doris Reichenauer) gastiert am 28. September in der Herrenzimmerner Festhalle. Dort finden alle Festveranstaltungen statt. Am Samstagabend wird der Verein verdiente Mitglieder auszeichnen. Deshalb gab es bei der Hauptversammlung auch keine Ehrungen. Diese werden beim Jubiläumsfest nachgeholt. Ein Gottesdienst wird am Sonntagmorgen in der Festhalle gefeiert. Nach dem Frühschoppen lädt der Jubelverein die Besucher zum Mittagessen ein. Danach wartet ein buntes Unterhaltungsprogramm mit Auftritten der Schule, des Kindergartens und der SVH-Jugendabteilung auf die Gäste.

Mit einem besonderen Highlight enden die Festlichkeiten am Montag, 2. Oktober. Der Sportverein führt einen Jubiläumslauf durch den Ort durch. Einzelläufer und Gruppen können an den Start gehen. Der Spaß soll nicht zu kurz kommen. So werden zusätzlich die originellsten Auftritte prämiert. Zum Ausklang spielt der Lokalmatador "Guschte" beim "Winzerabend". Bereits im vergangenen Jahr hatte der SVH im Sportheim ein recht erfolgreiches Winzerfest.

Doch wie geht es im Herrenzimmerner Sportheim überhaupt weiter? Der Verein fand am Freitagabend keinen Nachfolger für Markus Baumann. Dieser war bisher für das Sportheim zuständig. Vorstandmitglied Michel Haak sprach dieses Problem bei der Versammlung offen und deutlich an: "Wir müssen unbedingt einen Sportheimwirt finden." Aus den Zahlen für 2016 war zu erkennen, dass der Verein im Sportheimbereich einen wichtigen Beitrag für den Gesamthaushalt erwirtschaftet.