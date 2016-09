Bösingen Sicheres Fundament für jede Baustelle

Bösingen (hh). Die Euchari­stiefeier, die Pater Bala zele­brierte, stand unter dem Thema "Baustelle Leben". Gottesdienst auf einer Baustelle ist ungewohnt, an einem Ort, an dem tagsüber Lärm, Chaos und Durcheinander herrschen. Der Kirchengemeinderat hatte die Idee, die Baustelle auf der Westseite der St. Wendelinuskirche mit der "Baustelle Leben" zu vergleichen und über das eigene Lebenshaus, an dem jeder tagtäglich werkelt, nachzudenken.

"Das Leben ist eine einzige Baustelle"

Für das Leben, könne eine Baustelle also auch positiv bedeuten: Jeder könne in seinem Leben Dinge aufbauen oder abbauen, umbauen und verbessern, so dass am Ende etwas Schönes entstehe. Das Leben sei immer wieder eine Herausforderung. Es gebe nie einen geraden Weg, teilweise sei der Umweg oder die Umleitung länger, holpriger, unbequemer, zeitaufwendiger. Es gebe immer Bereiche, an denen jeder arbeiten oder bauen könne.