Bösingen Schwierige Situation mit Lichtblicken

Bösingen. Zuvor hatte die Vorsitzende Inge Löhle die anwesenden Mitglieder begrüßt. Maier konnte über "positive Lichtblicke" berichten. Zwei zugezogene junge Frauen seien im vergangenen Jahr in den Chor eingetreten. Wegen Krankheit und Altersbeschwerden komme es andererseits immer wieder vor, dass Sänger den Chor verließen.

Maier sprach unter anderem auch die bislang geplante Teilnahme am Dorffest im Jahr 2018 an. Der Aufwand und Ertrag des Dorffestes stünden in keinem vernünftigen Verhältnis mehr und er verstehe jeden, der nicht helfen könne oder andere Verpflichtungen nachkommen müsse. Später wurde entschieden, sich nicht am Dorffest zu beteiligen.

Ein weiterer Grund, sich nicht am Dorffest zu beteiligen, ist, dass der Kirchenchor im Jahr 2018 sein 200-jähriges Chorjubiläum feiert. Maier betonte: "Wir sind eine Chorgemeinschaft, singen macht Freude und man ist mit den Chormitgliedern stets kameradschaftlich verbunden." Das Geheimnis des Erfolgs liege nicht zuerst in den äußeren Umständen, sondern im Umgang miteinander.