Bösingen Schule wird auf das Dach gestiegen

Die Konstruktion sei, so Ganter, in Teilen nicht mehr tragfähig. Am Donnerstagmorgen sei sogar eine Notabstützung im Ober- und im Dachgeschoss angebracht worden. Ganter: "Der Fachwerkgiebel ist nicht mehr zu retten." Eine aufwendige Sanierung steht an. Der Architekt nennt Kosten von 60 690 Euro für die West- und 26 000 Euro für die Ostseite. 15 000 Euro aus 2017 lindern etwas diese finanzielle "Pein".