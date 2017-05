Bösingen Schauübung als Höhepunkt kommt sehr gut an

Gemeinsam entwickelten sie die Idee, einen Infoabend zu veranstalten, dessen anschauliche Darbietung die jungen Leute aufklärte und begeisterte. So gab es vor dem Gerätehaus verschiedene Stationen, an denen die kleinen Besucher Schläuche kuppeln oder auswerfen konnten und lernten wie eine Leiter aufgestellt wird. Auch in Fahrzeugkunde wurden sie eingeführt.

Schaumann beantwortete Fragen und erklärte, wie die regelmäßig stattfindenden Proben gestaltet sind. Die Löschfahrzeuge standen offen und die Innenausstattung faszinierte nicht nur die jungen Interessierten.

Der Höhepunkt des Nachmittags war eine Schauübung, in der die Jugendfeuerwehr während eines Löschangriffs stolz ihre Kenntnisse demonstrierte. Selbst dem Laien fiel die Routine und Geschicklichkeit der Jugendlichen auf. In Windeseile kuppelten sie die Schläuche aneinander, gaben und befolgten Kommandos und hielten die starken Wasserstrahlen in Richtung eines vermeintlichen Brandes.