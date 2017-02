Bösingen Schaurige Gestalten ziehen im Lichterschein durch den Ort

Die farbenfrohen Lichterspiele und Leuchtraketen sowie die Fackellichter der Hexen gaben dem Umzug ein schönes Ambiente. Den größeren Stellenwert hatten natürlich die kunstvoll geschnitzten Holzmasken.

Im Anschluss fand in den beiden Hallen der große Geisterball statt, bei dem die Band "Schwarzwald Buam" in der großen Festhalle sowie die Guggenmusiken für riesen Stimmung sorgten. Auch diverse Showgruppen brachten Stimmung in die Halle. In der Disco-Waldbar heizte DJ Reger den vielen Besuchern ein.