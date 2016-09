Bösingen Samstag ein Hoch auf die Heimat

Eröffnung um 17 Uhr

Den Erwartungen gerecht werden will die weithin bekannte Speck-Metropole durch das deftige Angebot an Speisen: herzhafte Bratwurst, würzige Schwarzwurst und eben der namensgebende berühmte Speck bilden den kulinarischen Mittelpunkt der Veranstaltung, als Ergänzung gibt es Käse. Dazu gereicht werden frisches Bauernbrot und allerlei Beilagen sowie für den süßen Gaumen Bösinger Gsälz. Der Bösinger Most sorgt für die erforderliche Abkühlung. Abgerundet wird das gastronomische Angebot durch Jürgen Kutzners Bränden und Likör-Kreationen.

Wohlbehagen sollen nicht nur das Speisen- und Getränkeangebot, sondern auch die stilechte Atmosphäre in der Halle bereiten, erläutert der Gesangverein. Eine zum überdimensionierten Bollenhut stilisierte Schänke bildet den Mittelpunkt der aufgelockert bestuhlten Halle. Die gesamte Hallendekoration mit Tannen und die speziellen Lichter untermalen das rustikale Schwarzwald-Flair. Der harzige Duft nach Tannenreisig, die hölzerner Vesperbrettle und der typisch-würzige Geschmack von Speck, Bier und Most projizieren den Schwarzwald im Kleinformat in die Bösinger Halle.

Der Abend wird um 17 Uhr durch den gastgebenden Verein mit Heimatliedern eröffnet. Musikalisch geht es unterhaltsam mit der Sängerlust Sulzbach weiter. Die Seitenbachkapelle aus Lackendorf stimmt mit unterhaltsamer Blasmusik ein, ab 20.30 Uhr übernimmt eine zünftige Polka-Gruppe, die "Original Geißbockmusikanten", das Zepter mit rockig-traditioneller Blasmusik. Der Eintritt ist frei.