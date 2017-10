Bösingen Reizvolles liegt so nah

Nach dem Aufstieg zum Aussichtspunkt auf dem Ramstein wurde der beeindruckende Ausblick in das Seitental der Schlichem mit seinem Naturschutzgebiet Richtung Epfendorf genossen.

Eine zweite Überraschung, auch für die Organisatoren, war zur Mittagszeit kurz vor Epfendorf das mit Kaffee und warmem Apfelkuchen gedeckte Tischlein von Lotte an einem idyllischen Plätzchen bei der Mündung, was natürlich mit großer Freude angenommen wurde. Eigentlich endet hier der ausgeschilderte Schlichemwanderweg. Doch die Wanderer nahmen den Weg in das Heimatdorf Bösingen bergaufwärts durch das wildromantische lange Tal noch auf sich.

Dieses Naturschutzgebiet wird gepflegt vom Albverein Bösingen, federführend von Naturschutzwart Paul Ohnmacht. Er gab dazu eine kurze Erläuterung zu dem jüngst angelegten Biotop mit seinen artenreichen seltenen Tieren und Pflanzen. Nach 47,8 Kilometern in Bösingen angekommen, wurden die Blicke bei besten Wetterbedingungen nochmals Richtung Lemberg und Lochenhörnle gerichtet, dem Startpunkt am Vortag. Die Teilnehmer waren sich einig: "Warum denn in die Ferne schweifen, wenn reizvolle Landschaften doch so nah liegen."