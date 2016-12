Bösingen Programm macht Senioren Freude

Bösingen-Herrenzimmern (hh). Der adventliche Seniorennachmittag war ein Gemeinschaftswerk der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus und der Sozialgemeinschaft Herrenzimmern. Reinhard Flaig, Klaus Müller sowie Elisabeth Stern vom Seniorenausschuss Herrenzimmern organisierten den Nachmittag und stellten das adventliche Programm zusammen, Manfred Müller übernahm die Moderation.

Die Adventsfeier stand unter dem Leitwort: "Lass los, was dich ängstigt und sorgt. Lass sein, was dich gefangen hält". Pfarrer Hermann Barth richtete einige besinnliche Worte an die vielen anwesenden Senioren. Mit dem Lied "Macht hoch die Tür" wurde musikalisch eingestimmt. Anschließend gab es Kaffee und Kuchen.

Bürgermeister Johannes Blepp sprach über den heiligen St. Martin, der viel Gutes für die Menschen getan habe. Leiterin Heidi Mauch vom Kindergarten Herrenzimmern hatte die Kinder wieder bestens auf die Seniorenadventsfeier vorbereitet. Bei ihrem Auftritt gab es viel zu lachen. Bemerkenswert war auch der Auftritt des Schülerchors der Grundschule unter der Leitung von Lehrerin Brigitte Zeihsel, die die Schüler am Keyboard begleitete.