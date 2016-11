Bösingen Pocahontas zündet ein Feuerwerk

Beim absoluten Höhepunkt des Auftritts des Männergesangvereins, diesmal mit dem Kirchenchor, den Manfred Mink ebenfalls seit über 20 Jahren erfolgreich leitet, "Ich glaube" von Udo Jürgens vorgetragen. Alle Erwartungen der Gäste wurden hier übertroffen, zumal Manfred Mink mit der Geige und Thomas Schneider am Klavier ihr Können und ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellten. Mit der Zugabe "Ihr von morgen" wurde nochmals mit der Chorgemeinschaft sowie Manfred Mink an der Geige und Thomas Schneider am Klavier und der Solistin Agnes Bangert ein weiterer Höhepunkt gesetzt. Der Chor mit seinen Solosängern und den mitwirkenden Musikern bewies hier erneut sein Können.

Der dritte Teil des Konzertabends bestritt hoch konzentriert der Musikverein unter der Leitung von Gerhard Nesselhauf. Das einfühlsam-berührende Stück "Pocahontas" von Alan Menken begann mit einem gewaltigen musikalischen Feuerwerk. Weiter ging es zunächst in gruseliger Stimmung mit skrupellosen Geistern und Verbrechern im Stück "The Rock", das die Musiker in hervorragender Weise meisterten. Das junge und frische Stück über den Auszug aus Ägypten "The Exodus Song", dirigiert von Vicedirigentin Sabrina Flaig, wurde perfekt vorgetragen. Die sehr anspruchsvolle Filmmelodie "Moment for Morricone" von Ennio Morricone sowie der "The Police Academy March", bei dem die vielen Einsätze melodiös sauber, perfekt und selbstsicher mit hoher Konzentration und in einer ausgesprochenen Perfektion gesetzt wurden, bereitete den Konzertbesuchern eine weitere angenehme Überraschung. Auch die Zugaben wurden zu einem Erfolg. Alle Stücke wurden in einem voluminösen Klang und höchster sensibler Präzision vorgetragen. Alle Akteure, sei es die Jugendkapelle, der Gesangverein mit dem Kirchenchor sowie der Musikverein erhielten für diesen perfekten Konzertabend wohl verdienten riesigen Applaus, bei dem die Zuhörer noch Zugaben forderten.

Zu bemerken ist, dass bei allen Programmpunkten eine äußerste Ruhe im Saal herrschte. Die Vorsitzende des Musikvereins, Diana Thieringer, die die Gäste auch begrüßt hatte, sprach allen Akteuren und den Gästen ein herzliches Dankeschön aus. Auch der Vorsitzende des Gesangverein, Gerhard Broghammer, bedankte sich herzlich. Charmant führten Anne Rottler und Isabell Mei (Jugendkapelle), Wolfgang Kammerer und Gerhard Broghammer vom Gesangverein und Timo Bantle vom Musikverein Bösingen, durch das Programm.