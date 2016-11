Bösingen Ohne Kameradschaft geht es nicht

Die Feuerwehr sei neben der Polizei wesentlicher Garant der inneren Sicherheit, fuhr Schönemann fort. Sie stehe der Allgemeinheit rund um die Uhr verlässlich und kompetent zur Verfügung und sei das wichtigste Standbein des Bevölkerungsschutzes. Besonders Atemschutzträger begäben sich bei den Einsätzen in Lebensgefahr. Deshalb müsse das Ehrenamt Feuerwehr besonders gefördert werden.

Kameradschaft sei in der Feuerwehr eine unabdingbare Voraussetzung im Einsatz. Nur so wachse das Vertrauen. Umso mehr gelte es, die Feuerwehrangehörigen zu achten und zu ehren, die die Tätigkeit über Jahrzehnte vorbildlich und in führender Position ausübten.

Anwesende erheben sich zur Laudatio

Schönemann freute sich, drei Mitglieder der Wehr für besondere Leistungen auszuzeichnen: Patrick Bihler und Johannes Hetzel erhielten die Medaille mit Urkunde "Dank und Anerkennung" des Kreisverbandes Rottweil in Silber. Patrick Bihler ist unter anderem Jugendausbilder, war zehn Jahre Leiter der Jugendfeuerwehr und fünf Jahre stellvertretender Abteilungskommandant. Johannes Hetzel leitete 16 Jahre lang die Alterswehr.

Schönemann bedankte sich bei allen Feuerwehrangehörigen für ihren unermüdlichen Einsatz zum Schutz und Wohl der Bevölkerung.

Für die Laudatio zu Ehren von Ulrich Baier erhoben sich die Anwesenden. Der deutsche Feuerwehrverband verlieh ihm in Würdigung herausragender Leistungen das Deutsche Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze. Bernhard Schönemann überreichte ihm die hohe Auszeichnung des Bundes.

Baier war am 1. Oktober 1979 in die Freiwillige Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern eingetreten. Er hat nicht nur alle Lehrgänge bis zum Leiter einer Feuerwehr absolviert, sondern nahm an vielen weiteren Weiterbildungen für Führungskräfte teil. Baier hat alle Leistungsabzeichen, teils mehrfach, abgelegt. Er trägt das deutsche Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold 1983 und 1991 sowie das internationale Leistungsabzeichen 1994 und 2004. Im Jahr 2010 wurde er zum Brandmeister und 2013 zum Oberbrandmeister ernannt. Er war mehr als 25 Jahre lang Atemschutzbeauftragter und Gerätewart.

20 Jahre lang hatte er Führungsaufgaben inne – als stellvertretender Abteilungskommandant, Abteilungskommandant, stellvertretender Kommandant und Kommandant der Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern. Darüber hinaus wirkte er fünf Jahre lang im Ausschuss des Kreisfeuerwehrverbandes Rottweil mit.

Baier verfüge über ein Höchstmaß an Führungsqualitäten, erklärte Schönemann. Seine herausragenden Leistungen haben zum Bestand der Einsatzabteilung Herrenzimmern und der Freiwilligen Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern beigetragen und deren Leistungsfähigkeit maßgeblich erhöht. Er sei ein Vorbild an Einsatzbereitschaft und Kameradschaft.