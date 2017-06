Bösingen Nicht nur im Trüben gefischt

Am frühen Morgen des zweiten Festtages begann das Gastangeln. Wegen der sommerlichen Temperaturen bissen die Fische nicht so an, wie es sich die Angler wünschten. Ein Petrijünger hatte großes Glück, er zog einen acht Kilogramm schweren Karpfen an Land.

Zum Frühschoppen und während der Essenszeit spielte "Guschte" angenehme Unterhaltungsmusik. Zum Mittagstisch kamen viele Gä­ste und genossen das Angebot des Angelvereins. Begehrt war das reichhaltige Angebot von selbst gemachten Kuchen und Torten.

Inklusive Naherholung