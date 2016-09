Bösingen Nachwuchs beweist seine Geschicklichkeit

Jugendleiter Frank Bühler mit seinen vier Betreuern sowie zwei Kindern, die dem Jugendleiter ebenfalls zur Seite standen, bereiteten den 25 jungen Teilnehmern im Alter zwischen sechs und elf Jahren einen schönen, abwechslungsreichen Nachmittag.

Auf die Kinder warteten spannende Geschicklichkeitsspiele. Sie mussten an Spielstationen beispielsweise eine Art Dosenwerfen bewältigen – mit den Füßen. Fürs Elfmeterschießen wurden sie in drei Altersgruppen aufgeteilt. In jeder wurde ein Elfmeterkönig ermittelt.

Gute Technik