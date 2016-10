Der Schwäbische Albverein Bösingen fuhr zum Oberhohenberg nach Schörzingen, um die Familienwanderung, die im September wegen des schlechten Wetters abgesagt wurde, nachzuholen. 52 Teilnehmer, darunter 22 Kinder, sind dem spontanen Aufruf der Wanderführer gefolgt. Mit dem Bus ging es zum Wanderparkplatz. Von dort marschierte die Gruppe vorbei an der Albvereinshütte den steilen Wanderweg hinauf auf den Oberhohenberg, der mit 1011 Metern die höchste Erhebung des Zollern­albkreises ist. Dort angekommen, wurde in der Sonne die tolle Aussicht genossen, "gechillt", und für die Kinder gab es nach einer Stärkung noch eine kleine Schatzsuche. Weiter ging der Rundweg über die beeindruckende Hängebrücke zurück zur Albvereinshütte. Dort angekommen, stürmten die Kinder auf den tollen Spielplatz, die Erwachsenen genossen das schöne Wetter bei Kaffee und Kuchen und den mitgebrachten Getränken. Gut gelaunt, ging es zurück nach Bösingen. Die Teilnehmer waren sich einig, einen tollen Mittag in der schönen Natur verbracht zu haben.