Bösingen Mit viel Musik feiert sich das Weinfest besser

Bösingen. Laut Verein erwartet den Besucher ein reichhaltiges Weinsortiment. Sonntags serviert der Verein Hausmacher-Schlachtplatten. Ein buntes Programm bereichert das Festwochenende. Am Samstag beginnt um 20 Uhr in der kleinen Halle die Disconacht mit DJ "Black & White". In der großen Halle wollen die "Schwarzwald Buam" für Stimmung sorgen. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Frühschoppen unter der Mitwirkung des Gesangvereins Bösingen und dem Musikverein Stetten an der Donau. Ab 11 Uhr werden die Schlachtplatten angeboten, nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Um 14 Uhr öffnet sich für die kleinen Gäste die Bühne des Kasperle-Theaters. Der Eintritt ist frei. Nachmittags sorgen der Musikverein Zepfenhan und die Musikkapelle Herrenzimmern für Weinfeststimmung. Ab 19 Uhr spielt Guschte zu Tanz und Unterhaltung auf.