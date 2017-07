Bösingen. Der Bösinger Gemeinderat hat morgen, Dienstag, 19.30 Uhr, eine Sitzung im Rathaus in Herrenzimmern. Folgendes Themenportfolio wartet auf die Damen und Herren: Unterzeichnung der Zielvereinbarung mit der Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern, Westgiebelsanierung Kirchstraße 2 (Vergabe), Abschluss neuer Strom- und Gaslieferverträge, Randsteinsanierungen in der Ortsdurchfahrt Bösingen (Vergabe), neue Urnenstelen auf dem Bösinger Friedhof (Vergabe), Redaktionsstatut für das Amtsblatt, Bepflanzung der pflegeleichten Gräber auf beiden Friedhöfen, Bebauungsplan Eschle-Ost (Abwägung der Bedenken und Anregungen aus der frühzeitigen Bürger- und Behördenbeteiligung, Annahme des Entwurfs plus Beschluss zur Offenlage), Neugestaltung des Leichenhallenvorplatzes auf dem Friedhof in Bösingen (Vergabe) sowie Bauanträge, Mitteilungen und Hinweise.