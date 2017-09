Bösingen Mit 100 Prozent auf der sicheren Seite

Abwasser und Wasser

Weitere Erhöhungen betreffen das Abwasser und den Wasserzins. Die Schmutzwassergebühr wird einstimmig von 2,90 Euro pro Kubikmeter auf 3,00 Euro angehoben, die Niederschlagsgebühr von 0,20 Euro pro Quadratmeter auf 0,22 Euro.

Als Gründe werden Kostensteigerungen (18 000 Euro), besonders für den Unterhalt beider Kläranlagen, und Mindereinnahmen (6000 Euro) – Rückgang der Schmutzwassermenge – genannt.

Beim Wasserzins folgt eine Anhebung um zehn Cent auf 2,00 Euro pro Kubikmeter. Zwar haben beide Wasserversorgungsgruppen angedeutet, dass sich der Bezugspreis für das Wasser nicht verändern werde, aber es sei abzusehen, dass der Wasserbezug steige, so Jetter. 2016 stehe dank des Bauhofs ein "extrem niedriger Wasserverlust" von gerade einmal 5,88 Prozent in den Büchern. Dies sei nicht zu halten. Die Normalität, so Jetter, fange bei zehn Prozent aufwärts an. Derzeit seien es 12,32 Prozent.

Als nicht ganz unwichtiger Nebeneffekt dieser Gebührenanhebungen kommt der sogenannte untere Schwellenwert ins Spiel. Er beträgt derzeit 5,90 Euro. Wird er überschritten, winken Zuschüsse vom Land aus den "Förderrichtlinie Wasserwirtschaft". Diese werden bei den zu erwartenden Sanierungen in den Kläranlagen von Verwaltung und Gemeinderäten als hilfreich angesehen.

Bösingen liegt über dem Schwellenwert. Abwassergebühr und Wasserzins für den laufenden Betrieb sowie Wasser- und Abwasserbeiträge als einmalige Zahlung beim Hausbau ergeben einen Betrag von 6,46 Euro. Ohne die Erhöhungen betrug er 6,26 Euro. Da jedoch das Land den Schwellenwert immer wieder anhebe, je mehr Gemeinden ihn erreichen, wolle die Gemeinde am Ball (100-prozentiger Kostendeckungsgrad) bleiben, so Jetter. Nebenbei: Der obere Schwellenwert (Kanal) betrage 6,90 Euro.

Der Rest (Schlachthaus, Friedhof, Backhaus und Lehrschwimmbecken sowie Hunde-, Grund- und Gewerbesteuer) bleibt. Einzig im Bauausschuss soll über Konfiskatbeseitigung (Schlachthaus) im Detail gesprochen werden. Hier wird ein gewisses Verursacherprinzip angestrebt.