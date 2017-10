Bösingen Menschenrettung hat oberste Priorität

Bösingen. Die heulenden Sirenen machten die ganzen Gemeinde Bösingen aufmerksam. Die aktiven Feuerwehrleute der beiden Standorte wurden über Funk alarmiert. Ausgegangen für die Übung wurde von einem Kabeldefekt mit starker Rauchentwicklung im Dachgeschoss des ehemaligen Wendelinusheims.

Schnell waren die Feuerwehren am Einsatzort. Es wurde vermutet, dass sich Kinder ganz oben im Dachgeschoss befinden. Feuerwehrkommandant Thilo Bippus ordnete den sofortigen Einsatz von drei Atemschutzträgergruppen an, um in dem alten und verwinkelten Gebäude die vermissten Kinder zu suchen. Zwei Kinder wurden gefunden und von Atemschutzträgern gerettet.

Der Menschenrettung gilt bei Einsätzen oberste Priorität. Parallel dazu wurde zur Brandbekämpfung die Wasserversorgung für eine Riegelstellung zu den Nachbargebäuden sowie für das betroffene Wendelinusheim aufgebaut. Das Wasser wurde dazu aus drei eigenen Löschfahrzeugen der beiden Standorte entnommen. Im Einsatz waren insgesamt 43 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen.