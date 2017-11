Bösingen Mehr Geld für führende Feuerwehrmänner im Gespräch

Städtetag, Gemeindetag und Landesfeuerwehrverband einigten sich mittlerweile auf einen Entschädigungskorridor. Mindestsätze wurden keine vorgegeben. In diesen Gesprächen auf Landes-ebene wurde davon ausge-gangen, dass der Komman-dant regelmäßig Aufgaben in den Bereichen Verwaltung, Einsatz, Ausbildung sowie Beschaffung und Technik ausübt. Bürgermeister Blepp und die Feuerwehrfunktionäre verständigten sich bei ihrem letzten Zusammentreffen auf bestimmte Beträge. Diese Zahlen sind bekannt und lagen dem Gremium vor. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse plädierte die Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern dafür, zusätzlich auch den Atemschutzgerätewart und den Elektrogerätewart in den Kreis der Entschädigungsempfänger aufzunehmen. Beide Sonderfunktionen seien mit viel Zeitaufwand verbunden, gab der Gesamtkommandant als Begründung an. Bippus weiter: "Wir wollen diese Bereiche aufnehmen und dafür allgemein bei den Orientierungswerten im unteren Bereich bleiben."