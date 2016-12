Bösingen-Herrenzimmern. Besonders aggressiv und gewalttätig verhielt sich in Herrenzimmern in der Nacht auf Samstag ein 23-jähriger Mann gegenüber mehreren Polizi­sten. Der Mann hatte sich zuvor in einem Lokal ungebührlich gegenüber einer Mitarbeiterin verhalten. Als die Polizisten seine Personalien feststellen wollten, zeigte er sich völlig uneinsichtig. Er lehnte dies vehement ab. Als sie ihn beabsichtigten, zu durchsuchen, schlug er wild um sich und konnte nur mit größter Mühe festgehalten und schließlich überwältigt werden. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist leicht verletzt.