Bösingen Lang ersehnter Moment für St. Wendelinus

Bereits bei der Planung der heutigen Kirche St. Wendelinus – Grundsteinlegung war am 26. Oktober 1980, Einweihung unter der Ägide von Pfarrer Hubert Schydlo am 29. August 1982 durch Bischof Georg Moser – war die Rede von einem Gemeindehaus. Direkt auf der Westseite neben der Kirche, wo das alte Gotteshaus stand.

Das beauftragte Architekturbüro in Stuttgart hatte ein Gemeindehaus im Baustil der Kirche geplant. Die Pläne sollten nach Fertigstellung der Kirche in einem zweiten Bauabschnitt ausgearbeitet und umgesetzt werden.

Der damalige Pfarrer Lorenz Vecsey und der Kirchengemeinderat hatten nach dem Bau der Kirche jedoch das Bedürfnis, sich um die Jugend zu kümmern sowie Zeit und Mittel in die Jugendarbeit zu investieren. Da kam das Angebot der bürgerlichen Gemeinde, ein Gebäude zu renovieren und anschließend zu mieten, genau richtig. So kam es, dass mehr als 30 Jahre vergangen sind, bis das Projekt "Gemeindehaus neben der Kirche" wieder in Angriff genommen wurde.