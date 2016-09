Bösingen-Herrenzimmern. Der Geschichts- und Kulturverein Herrenzimmern und der Heimatpflegeverein Bösingen laden ein: Am Samstag, 15. Oktober, ab 14 Uhr und am Sonntag nach dem Gottesdienst bis 18 Uhr findet in der Turn- und Festhalle in Herrenzimmern eine Gemäldeausstellung statt. Zehn Künstler aus Bösingen, Herrenzimmern und Talhausen zeigen eine Auswahl ihrer Arbeiten. Gezeigt werden zudem Bilder der Ruine Herrenzimmern, die der Geschichtsverein auf verschiedenen Auktionen ersteigert hat, und Gemälde aus Privatbesitz, die für diese Ausstellung einmalig ausgeliehen werden. Abgerundet wird die Ausstellung durch vergrößerte historische Ansichtskarten und Reproduktionen von Bildern aus dem Gebetbuch des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern. Der Eintritt ist frei. Im Bürgersaal nebenan veranstaltet die Narrenzunft Herrenzimmern ihre Kirbe, so dass sich Geistiges und Leibliches gut kombinieren lassen. Der Eintritt ist frei.