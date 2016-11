Bösingen Kreissparkasse endgültig geschlossen

Und für Anna Maria Heim war am vergangenen Donnerstagabend ihr letzter Arbeitstag am Schalter und damit auch für die Kreissparkassenkunden.

Anna Maria Heim fing im Herbst 2000 bei der Kreissparkasse in Oberndorf an und wechselte im Dezember 2001 in die KSK-Filiale Bösingen. Gerne kamen die Kunden zu ihr. Ganz besondere Freude hatte sie mit den Kindern, die sie mit Geburtstagsservice bis zur Schul-Entlasssung begleitete.

Auch die erwachsenen Sparkassen-Kunden aus Bösingen sind ihr ans Herz gewachsen. Vor allem die "älteren Herrschaften" mit ihren kleinen Sorgen und Anliegen, werden ihr nach eigenen Worten besonders fehlen. Oft wurde auch ein privates Wort miteinander gesprochen. Es gab auch traurigen Momente zu bewältigen, aber die guten Zeiten haben laut Heim überwogen.