Bösingen "Kleinheiden" bereitet große Freude

Erfreulich ist für Olaf Berthold die Jungbestandspflege in "Kleinheiden" (hier seien 4,8 Hektar gemacht worden). Dort habe er 15 Arten in einer Fläche gezählt. Also nicht nur die drei, die gepflanzt worden seien (Fichte, Tanne, Buche), sondern zwölf weitere. Hier zählt er auf Nachfrage als Beispiele Eiche, Birke, Bergahorn, Eberesche, Zitterpappel, Kiefer und Kirsche auf.