Bösingen Kleine Teepackungen und viele Früchte aus Gottes freier Natur

Pfarrer Vecsey bedankte sich bei allen für die gespendeten Erntedankgaben sowie für die Altargestaltung. Die Dankeslieder wurden von Brigitte Zeihsel an der Orgel begleitet.

Nahrungsmittel ans Haus Antonius gespendet

Der Erntedankaltar in der Bösinger Pfarrkirche ist ein Augenschmaus. Wie jedes Jahr werden alle Nahrungsmittel des Erntedankaltars zum Verzehr an das Haus Antonius in Rottweil gespendet. Im Anschluss an die Messe verkauften Mitglieder des katholischen Landvolks gesegnete Minibrote, deren Erlös einem guten Zweck zugute kommt.