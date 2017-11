Bösingen Kameraden beweisen Schlagkraft

Bösingen-Herrenzimmern. Die Hauptübung der Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern fand bei trübem Herbstwetter am Einfamilienhaus am Dreifaltigkeitsbergweg 4 statt. Die Übungsannahme, Defekt an der Heizung mit starkem Kaminbrand, erforderte großes Know-how.