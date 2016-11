Bösingen Jahrzehntelang auf eine Bank gesetzt

Bösingen-Herrenzimmern/ Fluorn-Winzeln (hh). Bei der Versammlung erhielten die Mitglieder von den Vorständen Udo Stefan Schlipf und Rainer Fader aktuelle Informationen über das Geschehen in ihrer Bank und in der Finanzwelt. Durch die Fusionierung habe sich die Bank zukunftsorientiert aufgestellt und wolle weiterhin flächendeckend Präsenz zeigen, die Nähe zu den Menschen aufrecht erhalten. Die Bank wolle die Beratung vor Ort weiterhin erhöhen. Aus diesem Grund habe sie in die Modernisierung der Geschäftsstellen Bösingen und Seedorf investiert. Das gut ausgebildete Bankpersonal stehe beratend den Kunden zur Verfügung.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Irene Armbruster (Fluorn), Alois Bantle (Herrenzimmern), Karin Behr (Fluorn), Ursula Binder (Bösingen), Dorothea Frey (Fluorn), Bruno Flaig (Bösingen), Otto Heim (Winzeln), Josef Heim (Winzeln), Heinz Matthias Hess (Fluorn), Karl Heinz Junker (Fluorn), Karl Kopf (Bösingen), Schützenverein Herrenzimmern, Günter Müller (Herenzimmern), Hildegard Muske (Winzeln), Paul Ohnmacht (Bösingen), Maria Schmid (Winzeln), Werner Schwab (Fluorn), Maria Staiger (Fluorn), Wilhelm Stritt (Bösingen) und Roland Haigis (Empfingen).

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Karl Bantle (Bösingen), Erhardt Bantle (Bösingen), Erwin Baumann (Winzeln), Albin Hetzel (Bösingen), Franz Maier (Winzeln), Hermann Müller (Bösingen), Friedrich Müller (Vöhringen), Georg Ohnmacht (Bösingen), Ernst Profft (Winzeln), Burkhardt Schlesiger (Bösingen), Anton Schmeh (Bösingen), Christian Schmid (Winzeln), Herbert Schneider (Bösingen), Alfred Stauss (Bösingen) und Rudolf Wössner (Fluorn).