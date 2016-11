Bösingen Institution im Straßen- und Tiefbau

Bösingen (hh). Georg Bantle ging am Ehrungsabend auf die Firmengeschichte ein. Am 1. Oktober 1956 hatten seine Eltern, Hermann und Hilde Bantle, sowie sein Onkel Hubert Bantle die Firma Gebrüder Bantle gegründet. Nach anfänglichen Bauaktivitäten in der Pfalz, beim Rückbau von Wehrmachtsbunkeranlagen und Rebland-Neuordnungen wurde der Firmenschwerpunkt Anfang der 60er-Jahre nach Bösingen verlegt.

Mit Unternehmergeist, Risikobereitschaft, hohem persönlichen Einsatz und Fleiß sei damals der Grundstein für eine Firma gelegt worden, die sich nach 60 Jahren in der Region zu einem der führenden Tief- und Straßenbauunternehmen entwickelt habe. Dies sei an erster Stelle der Verdienst seines Vaters Hermann Bantle gewesen, stellte Georg Bantle fest.

Laut Georg Bantle sei das Unternehmen sehr gut aufgestellt: mit mehr als 130 Beschäftigten und einem modernen Maschinenpark. Angesprochen werden ebenso Gips- und Steinbrüche. Bantle bilanzierte, dass 2016 ein gutes Jahr sei, jedoch nicht so gut wie 2015, der Konkurrenzkampf sei sehr groß. Der Ausblick auf 2017 sehe gut aus, die Auftragsbücher seien randvoll. Es sei jedoch sehr schwierig, Lehrlinge zu bekommen. Seit 26 Jahre leitet Georg Bantle die Firma.