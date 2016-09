Bösingen In die Welt der Fischsaurier

Bösingen (hh). Bei herrlichem Spätsommerwetter steuerte der Bus zuerst das Zementwerk Holcim in Dotternhausen an. Die 46 Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe eilte zum Fossilienklopfplatz, die zweite ging in das Informationszentrum und Fossilienmuseum.

Im Museum mit seinen rund 1000 sehenswerten Exponaten an Fossilien des Jura-Meeres der Westalb staunten die Kinder über Fisch- und Flugsaurier, Krokodile, Fische, Seelilien, Ammoniten und Kleinfossilien. Zum Fossilienklopfen erhielt jedes Kind im Werkforum das nötige Werkzeug mit Hammer, Meißel und eine Schutzbrille. Zwei Fossilienklopfplätze standen den Kindern zur Verfügung. Der eine liegt unmittelbar beim Zementwerk Dotternhausen, der weit größere Klopfplatz liegt einige hundert Metern entfernt, in der Schiefererlebniswelt in Dormettingen, wo sich später alle trafen.

Mit bloßen Auge fündig geworden