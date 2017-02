In der Dorffasnetshochburg Bösingen trafen sich die Schmotzigengruppen früh am Morgen in der Zunftstube und bekamen ihre Fasnachtsbemalung von Künstlerinnen ins Gesicht gezaubert. Bevor Clowns, Sarotti-Mohren, Bajasse, Fasnetsmusikanten und Elferräte auf die Menschheit los gelassen wurden, sorgten die Musikanten mit ihren Handorgeln für eine Riesenstimmung (Mit auf dem Bild: das Rentnerehepaar Wolfgang und Gerda Grimm). Anschließend wurde der Kindergarten besucht. Es herrschte buntes Treiben. Dann ging die Narretei in der Schule weiter. Kindergartenkinder und Schüler erhielten Speck und Orangen und wurden "befreit". Anschließend zogen die Gruppen musikalisch durch den Ort und besuchten mehr als 200 Bürger, die das 65. Lebensjahr erreicht haben. Die närrisch Kostümierten überreichten den Altvorderen im Auftrag der Speckmockelzunft einen Gutschein für Wurst und Wecken (Dieser Gutschein kann am Sonntag und Montag nach den Fasnets­umzügen in der Zunftstube sowie in der großen Festhalle eingelöst werden). Die Schmotzigen­gruppen erfreuten die Senioren mit lustigen Darbietungen und frohen Reden. Und am Abend? Da zogen ideenreiche Fasnetsgruppen von Lokal zu Lokal. Foto: Hölsch