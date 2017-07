Die Bösinger Laufgruppe unternahm zusammen mit den Fußballern des VfB Bösingen am Trainingslager in St. Valentin am Reschensee teil. Bei idealen Bedingungen konnten einige Kilometer gemacht werden. Doch nicht nur Laufen war angesagt, mit einer Bergtour und Radfahren wurde für Abwechslung gesorgt. Das gute Essen und der Wellnessbereich im Hotel rundeten das Trainingslager ab. Im nächsten Jahr will man sich wieder treffen. Foto: Fischer