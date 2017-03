Bösingen Hoppe wünscht sich mehr Einsatz

Was die Vereinsverantwortlichen äußerst positiv stimmt: die vielversprechende Situation im Nachwuchsbereich. 84 Jugendliche würden derzeit betreut, berichteten das für den Jugendbereich zuständige Vorstandsmitglied Michael Haak und Jugendleiter Serkan Simsir. Von der F- bis zur A-Jugend sind Herrenzimmerner Kinder und Jugendliche aktiv. Auch bei den Jüngsten, den "Minis", ist der SVH eingestiegen. Haak sprach von einem "vielversprechenden Start".

Dargelegt wurde ebenso die Jugendarbeit bei den C- und B-Juniorinnen im Damenfußball. Der jetzigen Besetzung mache es großen Spaß, alle Übungsleiter unterstützten sich gegenseitig und viele Eltern würden mithelfen, schwärmte Haak und lobte ausdrücklich die gute Teamarbeit mit dem SV Villingendorf.

Apropos vereinte Kräfte: Dazu fand Hoppe kritische Worte. Die Bereitschaft zur Mitarbeit im Verein lasse immer mehr nach. In schwierigen Zeiten bedürfe es aber vermehrt der Hilfsbereitschaft aller, appellierte der Vorsitzende eindringlich an die Versammlung. Er wünschte sich noch mehr Engagement, vor allem forderte er den Einsatz aller Mitglieder.

90. Jubiläum im September

Einen Überblick über sämtliche Aktivitäten gab Schriftführerin Rafaela Walter. Es stünden das 1.-Mai-Fest, im Juli das Dorffest und im September das große Jubiläumsfest 90 Jahre SVH bevor. Die Vorbereitungen dafür liefen auf Hochtouren.

Die AH-Abteilung hatte neben dem Spielbetrieb und geselligen Anlässen auch 2016 wieder bei den wirtschaftlichen Aktivitäten mitgeholfen, erzählte Holger Linsenmann.

Markus Stern, in der Vereinsführung für den sportlichen Bereich zuständig, berichtete, mit welcher Begeisterung der junge Jonas aus Eritrea, der als Flüchtling seit wenigen Monaten in Herrenzimmern wohnt, am Trainingsbetrieb teilnehme. "Das ist ein großer Beitrag zur Integration", lobte Bürgermeister Johannes Blepp, der das große ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder würdigte. Auch beim Volleyball hätten drei Geflüchtete schon hineingeschnuppert, wurde berichtet. Ziel der ersten Fußballmannschaft sei der Klassenerhalt, erklärte Trainer Dejan Vasiljevic. Er zog Parallelen zum Vorjahr, als sein Team nach einer starken Rückrunde auch die Abstiegsplätze hinter sich lassen konnte. Eine ähnliche Entwicklung erhoffe er sich für die kommenden Spiele. Helfen sollen dabei zwei neue Spieler, die in der Winterpause zum SVH gestoßen sind. Wenig Positives war über die zweite Mannschaft, Tabellenletzter der Kreisliga C, zu hören.

Christan Imhof informierte über die Situation der beiden Fußball-Damenteams. Die erste Mannschaft habe die Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Regionenliga noch nicht aufgegeben.

Im Breitensportbereich – Volleyball, Frauengymnastik, Nordic Walking und Kinderturnen – hatte der Verein wiederum zahlreiche Betätigungsmöglichkeiten angeboten. Monika Benz verlas die Berichte.

Mit der Bruderhaus-Diakonie Fluorn möchte der Verein im Behindertensport eine Kooperation eingehen. Heilpädagogin Mirjam Pfau stellte das mögliche Konzept kurz vor.

Bei den Wahlen bestätigte die Versammlung Vorstandssprecher Thomas Hoppe, Jugendleiter Serkan Simsir und Kassierer Klaus Wizemann sowie die Kassenprüfer Gerhard Roth und Thomas Dees. Markus Baumann, bisher zuständig für das Sportheim, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Das galt auch für Beisitzer Armin Müller. Dieser wird aber nach wie vor als Platzkassierer fungieren. Neu gewählt wurden: Jörn Packeiser als Leiter Breitensport, dessen Vorgängerin Monika Benz als Beisitzerin sowie Aaron Geist und Marcel Feßler als Beisitzer.