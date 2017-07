Bösingen Hochwertige Produkte und Problem der Datensicherung

Interessant waren Volker Kauders Ausführungen über Elektroautos, Stromtankstellen und die Vorbehalte potentieller Käufer. Mit E-Autos werde doppelt so viel Strom wie derzeit benötigt. Der Stromanschluss in anderen Ländern solle der gleiche sein wie in Deutschland. Deutschland sei gut in der Entwicklung der E-Autos, doch die Batterieforschung habe es verschlafen.

Anschließend besuchte der Bundespolitiker die Bösinger Fleischwaren. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Guido Meurer, stellte zusammen mit den Mitgliedern der Unternehmensleitung, Sibylle Rauser und Wolfgang Kammerer, eine positive Entwicklung sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens dar.

In einer regen Diskussion war schnell ersichtlich, dass sich Volker Kauder intensiv mit dem Unternehmen, deren Produkten sowie deren Beschaffungs- und Absatzmärkten beschäftigt hatte.

Bemerkenswert war ebenfalls, dass Meurer und Kauder unisono sagten, dass jedes Unternehmen das Heft des Handelns selbst in die Hand nehmen müsse und die Politik ausschließlich für die Rahmenbedingungen zuständig sein könne. Eine kleine Kostprobe der Spezialitäten der Bösinger Fleischwaren rundete den Besuch ab.

Der CDU-Ortsverband lud zum Abschluss zu einem Hock beim Burgstüble an der Ruine Herrenzimmern ein. Volker Kauder nahm sich viel Zeit, berichtete über Berlin und sprach über die Weltpolitik. Die Infrastruktur im ländlichen Raum müsse gestärkt und ausgebaut werden, sei es in Straßen, Ärzten, medizinische Zentren, Digitalisierung und Mittelstand. Der Staat müsse die Familien entlasten.

Zum Schluss wurden noch viele Fragen an Volker Kauder gestellt.