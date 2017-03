Bösingen Hell leuchten die Zahlen in Bösingen

Bösingen (apf). Beim Blick in den Heizraum werden die Herzen warm. Haben sich doch Gerätschaften aus den 70er-Jahren in moderne Teile der Jetztzeit "verwandelt" und arbeiten wie am Schnürchen. Eine Freude für Freunde der Technik ist die Fernkon­trolle – wenn etwas ansteht, kommt die Serviceleistung prompt (heißt es jedenfalls) – und die Bedienung der Anlage über "Touchscreen", quasi über Fingerzeig. Einen kleinen Kälteschock gibt es erst im Ratszimmer, als die Abrechnung vorgelegt wird.

Aus dem Haushaltsansatz von 60 000 Euro sind Kosten in Höhe von 80 782,18 Euro geworden. Darin enthalten ist aber auch die Erneuerung des Schaltschranks für die Lüftungsanlage der Halle. Hier hilft ein entsprechender Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 6800 Euro. Außerdem erhält die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz über 39 232,47 Euro. Das Mehr für die Gemeindefinanzen beträgt somit etwa 13 000 Euro. Für José Garcia, einen Meister der finanziellen Punktlandung, dennoch ein ungewohntes Gefühl.

Goldige Zahlen