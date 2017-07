Einmal im Jahr findet im Bösinger Bauernmuseum ein Großputz statt. Vor den Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag des Museums bot sich ein Großreinemachen an. In der ehemaligen dreistöckigen Pfarrscheuer wurde durchgefegt, es wurden alle Gegenstände abgestaubt. Nicht nur große Gerätschaften wurden gereinigt, sondern auch unzählige kleine Exponate rund um die Landwirtschaft sowie komplett eingerichtete Werkstätten. Das Bauernmuseum ist weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt und gilt als ein Wahrzeichen von Bösingen. Die Festivitäten beginnen am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr. Der "Heimatabend" für geladene Gäste am Samstag, 22. Juli, 19 Uhr, wird wegen unklarer Wetterprognose in die Festhalle verlegt. Foto: Hölsch