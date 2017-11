Bösingen Fundament der Firma

Ein guter Übergang für Georg Bantle zu den Ehrungen: "Was nützen Neugründungen sowie große und interessante Aufträge ohne sehr gutes Personal, das mit Fachwissen und Dynamik professionell an die verschiedenen Bauprojekte herantritt?" Das wichtigste in der Firma seien die Mitarbeiter. "Die Mitarbeiter bilden das Fundament unserer Firma." Gutes Personal ermögliche Erfolg und stehe für Produktivität.

Georg Bantle nannte die Eigenschaften Fleiß, Zuverlässigkeit, Solidarität und Loyalität zur Firma. Angesprochen fühlen durften sich Norbert Böck und Thorsten Kochendörfer für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit und Waldemar Steinke für 25 Jahre.

Am 4. Januar 2007 kam Norbert Böck als erfahrener Polier zu "Gebrüder Bantle". Thorsten Kochendörfer machte seine Ausbildung als Straßenbauer. Er ist als Walzenfahrer in der Asphaltkolonne gelandet. Am 19. Juni 1992 trat Waldemar Steinke als hochmotivierter Umsiedler aus Russland im Unternehmen ein. All die ganzen Jahre arbeitete er in der Kolonne von Horst Faras. Als Baufacharbeiter und Maschinist habe er sich mit Ehrgeiz, Wissenshunger, Fleiß und Disziplin ein vielschichtiges Fachwissen angeeignet. Die Geehrten erhielten Urkunde, Firmengeschenk und Präsentkorb.

Anschließend hob Bürgermeister Johannes Blepp die Bedeutung des Bösinger Unternehmens hervor. Über Jahrzehnte hinweg gehen das Unternehmen und die Gemeinde Bösingen gemeinsame Wege.

Außerdem engagiere sich die Familie Bantle (Burgers) seit Jahrzehnten über das Geschäftliche hinaus in der Gemeinde. Dazu gehöre die großzügige Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes und des Fördervereins Marienkapelle. Im Gemeinderat setze Georg Bantle die Familientradition fort und bereichere das Gremium mit kompetenten Beiträgen.