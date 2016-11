Bösingen Für einen Schultes gibt es kein Lehrbuch

Die Bestrebungen seien groß, den Ort für Jung und Alt attraktiv zu halten. Immer mehr Gewerbe siedle sich an, Mehrfamilienhäuser seien in Bau und Planung, daneben seien zwei neue Wohngebiete bereits erschlossen. Die Flüchtlingskrise sei Paradebeispiel dafür, wie flexibel eine Behörde zu arbeiten habe. "Da gibt es kein Lehrbuch", so der Bürgermeister, für den die Lösung vor Ort auch kein allzu großes Problem darstellte, auch wenn es in der Bevölkerung bei diesem Megathema so schien.

"Es läuft richtig gut.", freute sich der Bürgermeister. Auf der Straße werde er häufig von Bürgern angesprochen, auch weil er nach eigenem Bekunden im Gemeindeleben sehr präsent sei.

Schwerpunkte der kommenden Monate und Jahre seien unter anderem die Gestaltung des demografischen Wandels, die Familienpolitik im Allgemeinen sowie die weitere Ausweisung von Bauflächen.

Die Zeit in der Jungen Union sei für Blepp eine gute Vorbereitung auf das Amt gewesen. "Bleibt dabei und bringt euch in die Arbeit ein", gab der Schultes den JU-Mitgliedern zum Abschied mit auf den Weg.