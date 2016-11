Bösingen Für Bauwillige wird es teurer

In Herrenzimmern ist davon das Baugebiet Eschle Südwest betroffen. Dort stehen im Moment noch acht Bauplätze zum Verkauf an. Für diese verlangt die Gemeinde ab 1. Dezember 2016 den neuen Bauplatzpreis von 103,70 Euro je Quadratmeter. Bisher lag er bei 101 Euro. In Bösingen hat die Gemeinde derzeit im Baugebiet Berg IV noch sieben Plätze anzubieten. Diese kosten pro Quadratmeter 107,70 Euro (bisher 105 Euro). Die neuen Bauplatzpreise gab Kämmerer Matthias Jetter jetzt dem Gemeinderat bekannt. Die Grundlagen für die Erhöhung: Für den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung beträgt der Preis pro Quadratmeter Nutzfläche nunmehr 2,83 Euro. Bisher waren dafür 2,47 Euro zu bezahlen.

Änderungen ergeben sich auch bei den Abwasserbeiträgen. Aufgrund der neuen Globalberechnung war laut Verwaltung eine Anpassung erforderlich. Für den öffentlichen Abwasserkanal sind ab nächstem Monat 4,28 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche zu bezahlen. (bisher 3,59 Euro) Der Bauplatzanteil für den mechanischen Teil des Klärwerks erhöht sich von 1,02 Euro auf 2,13 Euro pro Quadratmeter. Um zehn Cent werden ab 1. Dezember 2016 auch die Schmutzwassergebühren erhöht. Diese stellt die Gemeinde fortan mit 2,90 Euro pro Kubikmeter in Rechnung.