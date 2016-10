Bösingen Flüchtiger Schlaumeier am Ende doch nur mäßig schlau

Mit über 1,3 Promille hinter dem Steuer eines VW Golfs kam ein 21-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Herrenzimmern und Dunningen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das berichtet die Polizei. Der bei dem Unfall nur leicht verletzte junge Mann wollte schlau sein: Er montierte die Kennzeichen an dem schon älteren und mit etwa 1500 Euro total beschädigten Golf ab und ging zu Fuß nach Hause. An die Umweltplakette mit dem Kennzeichen in der Windschutzscheibe des Wagens dachte der junge Mann jedoch nicht.

Die ermittelnden Beamten hatten deshalb leichtes Spiel. Diese konnten den jungen Mann kurz nach dem Unfall zu Hause antreffen und überprüfen. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Nach der Abgabe des Führerscheines und einer Blutentnahme in der Heliosklinik kommt auf den 21-Jährigen nun noch ein Strafverfahren zu.