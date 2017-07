Bösingen Festlicher Chorgesang

In einer Gemeinschaftsproduktion des Herrenzimmerner Kirchenchors St. Jakobus und des Dunninger Kirchenchors St. Martin erklingt die bekannte "Missa Nona" von Giovanni Battista Casali, einem Komponisten des italienischen Spätbarock und langjährigen Kapellmeister an der Lateranbasilika in Rom.

Casali komponierte zahlreiche Oratorien und Kantaten, drei Opern und zusätzlich ungefähr 480 liturgische Werke. Seine "Missa IX" ist eine sogenannte "Missa Brevis", eine kurze, feierliche A-cappella-Messe, in der Casali verschiedene Stile miteinander verbindet: Zum einen erinnert sie in ihrer polyphonen Schreibweise an den Stile antico bedeutender Renaissance-Komponisten. Zum anderen ist sie in ihrer Harmonik in der Tonsprache des Spätbarock beziehungsweise Frühklassik komponiert und damit auf der Höhe ihrer Zeit.

Diese beliebte Messe ist sehr gehörfällig und in ihrer Frische von feinem Wohlklang. Darüber hinaus erklingen noch weitere A-cappella-Chöre, umrahmt von festlichen Gemeindegesängen. Das traditionelle "Herrenzimmerner Jakobuslied" darf dabei natürlich ebenfalls nicht fehlen.