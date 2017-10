Bösingen Es gibt bundesweit lediglich drei Stück

Die Fahne wurde im feierlichen Rahmen des Festgottesdienstes vom ehemaligen Dekan Heinz Leutze aus Ravensburg-Baindt geweiht. In seiner Predigt wies er auf seine Erfahrungen in Lourdes hin und dankte allen Helfern für ihren Dienst am Wallfahrtsort. Umrahmt wurde der Gottesdienst durch den Projektchor aus Scheer.

Eine Abordnung der Kongregationskirche Regensburg überreichte den Mitgliedern der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Erzdiözese Freiburg eine Fahne mit dem Wappen der deutschen "Hospitalitet Notre Dame de Lourdes". Das Besondere ist: Es gibt nur drei dieser Fahnen bundesweit.

Durch eine Fügung kam es, dass Petra Hezel aus Bösingen diese ehrwürdige Fahne mit in ihre Heimat nehmen durfte. Im Zusammenhang des Patroziniums der Kirchengemeinde St. Wendelinus hielt die Lourdesfahne mit anderen Vereinsfahnen einen feierlichen Einzug mit Pfarrer Oliver Dresen und zehn Ministranten in die Bösinger Pfarrkirche. Dies unter der Mitwirkung des Musikvereins Har-monie Bösingen.