Bösingen Engel in Gottes freier Natur

Bösingen (hh). Seit Bestehen der Pusteblume-Kindergruppe vor 13 Jahren feierte das Team Jahr für Jahr Waldweihnacht mit den Kindern, Eltern, Großeltern und andere Gästen in Gottes freier Natur. Diese besinnliche Feier ist der Jahresabschluss der monatlichen Pusteblume-Treffs.

Kurz vor dem Ziel leuchteten am Weg zur Hofboschhütte Kerzen. Ein schöner Anblick in der Abenddämmerung, als der Rauch der großen, brennenden Holzfackeln in den Himmel stieg.

Mit dem Thema Engel eröffnete Diakon Hans-Dieter Kraft die Feier: "Engel bringen die Botschaft Gottes, Engel schützen und weisen uns auf unseren Wegen." Das Wort Schutzengel wurde genannt. Kinder und Erwachsene trugen Verse und Gedichte vor, in denen es um Engel ging.