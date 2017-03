Bösingen Eine Ost-Erweiterung das erklärte Vorhaben

Bösingen. Handlungsbedarf sieht die Verwaltung überwiegend in Herrenzimmern. Schneller als gedacht, füllt sich "Eschle-Südwest". In einem ersten Schritt soll die Erweiterung nach Osten, also "Eschle-Ost" angepackt werden. Das fragliche Areal, am Ortseingang aus Richtung Villingendorf rechts, schließt sich an das aktuelle an.

Es umfasst elf Plätze, davon auch welche mit mehr als 700 und 800 Quadratmetern. In der jüngeren Vergangenheit als ein Wunsch von potentiellen Bauherren geäußert. Und: Zeitnah soll der Spielplatz im Bereich des Ortsrandgrüns, an der Grenze von "Eschle-Südwest" und "Eschle-Ost" angelegt werden.

Während dem Gemeinderat die Zustimmung zu "Eschle-Ost" leicht fällt, wird länger über die notwendige zweite Zufahrt in dieses Baugebiet gesprochen. Nach Einschätzung von Ingenieur Martin Weisser (Büro Weisser und Kernl, Villingendorf) sei die bisherige Idee mit dem Kreisverkehr auf der Kreisstraße kurz vor dem Ortsschild Herrenzimmern nicht mehr das Gelbe vom Ei. Einerseits aus topographischen Gründen wegen der Hanglage, die im Winter gefährlich werden könnte. Laut Richtlinien solle das Gefälle drei Prozent nicht überschreiten – und hier seien es etwa fünf Prozent. Andererseits aus finanziellen Erwägungen. Ein Kreisverkehr wie jener, der unlängst in Villingendorf entstanden sei, koste etwa 315 000 Euro, so Weisser. Und dieser kam ohne zusätzliche Erdbewegungen in Hanglage aus.