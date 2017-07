Bösingen Eine bedrückende Atmosphäre

Alle drei Klassen der Werkrealschule nahmen mit ihren Klassenlehrern daran teil und besichtigten das Konzentrationslager im Elsass. Der ehemalige Rektor, Karl Kimmich, und Stefan Kaiser führten die Schüler schon im Bus an das Thema heran. Die bedrückende Atmosphäre im Lager war schon bei der Ankunft spürbar, und der einsetzende Dauerregen verstärkte sie zusätzlich.

Fast zwei Stunden wurden die Schüler durch die verschiedenen Räume geführt und bekamen einen Eindruck von dem schrecklichen Geschehen jener Zeit. Um den Tag auch mit den schöneren Geschichtsthemen zu bereichern, besuchten die Klassen anschließend die Stadt Straßburg, wo sie das Münster besichtigten. Auch die Freizeit kam nicht zu kurz, und so konnten die Schüler sich die Stadt in Kleingruppen anschauen, etwas Leckeres essen oder das ein oder andere Souvenir kaufen. Müde, aber um viele Erkenntnisse reicher, kam der Bus am Abend wieder in der Heimat an.