Bösingen Ein Unterdach und die unsichere Zukunft einer lokalen Notwendigkeit

Die Kosten belaufen sich auf etwa 19 100 Euro, erfährt der Bösinger Gemeinderat von Architekt Thomas Müller (Weiler). Wenn auf das Unterdach verzichtet werden soll, könnten etwa 2500 Euro eingespart werden.

Eine Entscheidung soll erst nach der Ausschreibung der Arbeiten und dem Vergleich der Angebote erfolgen. Während es Stimmen gibt, die ohne weiteres auf das Unterdach verzichten wollen – als Vorbild gilt das Klärwärterhäuschen in Villingendorf­ –, wird von anderen Ratsmitgliedern die Devise vertreten, wenn schon sanieren, dann richtig.

Ein Grund für die unterschiedliche Sichtweise liegt außerdem in der unsicheren Zukunft der Kläranlagen allgemein begründet. Ziel der Landesregierung ist es, kleinere Anlagen zusammenzufassen und leistungsfähigere aufzubauen. Deshalb hat das Landratsamt ein Strukturgutachten angeregt. Konkret in diesem Fall für die Anlagen in Villingendorf, Herrenzimmern, Bösingen und Talhausen. Dieses Gutachten soll Klarheit über den zukünftigen Weg bringen. Ob es eine Zusammenlegung geben soll oder nicht. Also eine Diskussionsgrundlage in den Gremien liefern.