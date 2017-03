Bösingen Ein leichtfüßiger Ritt durch Zeit und Raum

Der erste "Splitter" war steinalt. Archäologische Funde vom Rain Stellenwiesen belegen, dass die Beffendorfer Gemarkung schon jungsteinzeitlichen Nomaden als geeigneter Lagerort erschienen war. Den Alamannen, die nach dem Niedergang der römischen Kolonisation kamen, war die Beffendorfer Landschaft so angenehm, dass sie hier auf Dauer siedelten und zur Freude der Archäologen ein riesiges Gräberfeld nicht nur mit Splittern, sondern mit außerordentlich wertvollen Grabbeigaben hinterließen.

Nur im übertragenen Sinn ein "Splitter" ist eine wertvolle Opferpfanne, die aus dem östlichen Mittelmeerraum hierhergelangt war, ein koptisches Kreuz trägt und das Nahen der Christianisierung ahnen lässt.

Bedeutender Splitter

Eine Nonne war es dann auch, in deren frühmittelalterlicher Urkunde erstmals Beffendorf erwähnt wurde. Dieser "Splitter" ist hochbedeutend. Nicht nur, weil das Dokument erstmals den Orts-namen nennt, sondern weil das Pergament aus dem Jahr 769 zu den ältesten Urkunden in Württemberg zählt. So stellte Kimmich nicht nur brillante Aspekte der Ortsgeschichte dar, sondern vermittelte auch etwas historiographische Methodik.

Einen spannenden quellenkritischen Diskurs entfaltete er auch, als er hinterfragte, ob der Patron der Beffendorfer Kirche, der Heilige Urban, tatsächlich ein Märtyrer gewesen sei. Er war von 222 bis 230 Bischof in Rom und soll unter Kaiser Severus Alexander enthauptet worden sein. Die Christenverfolgungen im Römischen Reich erfolgten aber in Wellen und ebbten zwischendurch wieder ab.

In der Zeit zwischen etwa 212 und 248 genossen die frühen Christen eine Phase relativer Toleranz. So konnte man ein plausibles Beispiel geschichtswissenschaftlicher Arbeitsweise erleben.

Grausamer Splitter

Nicht bloß ein "Splitter", sondern eine handfeste Katastrophe für Beffendorf war die sogenannte Landenbergische Fehde von 1528 bis 1542. Weil die Herren von Landenberg aus der Herrschaft Schramberg sich nicht trauten, die wehrhafte Reichsstadt Rottweil direkt anzugreifen, attackierten sie neben anderen auch das Dorf Beffendorf – für die Menschen damals ein grausamer Alptraum.

Geträumter Splitter

"Geträumt, aber nicht gebaut!": So kündigte Kimmich seinen Bericht über ein Bauvorhaben der Beffendorfer Pfarrgemeinde an. Anno 1783 wollte man ein Pfarrhaus errichten, obwohl der Ort damals gar keinen eigenen Pfarrer zu beherbergen hatte. Anhand des detaillierten Bauplans erläuterte Kimmich anschaulich, wie damals ein typischer Pfarrhaushalt organisiert war – oder hätte organisiert sein sollen.

Launiger Splitter

Einen humorigen "Splitter" aus der Zeitgeschichte lieferte Kimmich abschließend mit der "Geschichte vom treuen Hund aus Beffendorf". 1929 oder 1930 war das gute Tier von seinem Besitzer über zahlreiche Umwege nach Lahr am Rhein verkauft worden. Dort büxte der Hund aus und lief in nur einer einzigen Nacht die mehr als 60 Kilometer zurück ins heimische Beffendorf zu seinem Herrchen. Den Schlusspunkt setzte ein Zwischenruf: "Das war mein Großvater!"

Für den gleichermaßen anschaulichen wie lebendigen Vortrag dankte Paulus Kolb im Namen des Kirchengemeinderates St. Urban dem Referenten Karl Kimmich und verabschiedete sich von den mehr als 60 begeisterten Zuhörern.