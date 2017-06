Sieben der neun Fächer in den drei Urnenstelen auf dem Bösinger Friedhof sind belegt. Grund für den Gemeinderat, sich Gedanken zu machen, drei weitere Stelen aufzustellen. Nördlich des Standorts soll ein weiteres Ensemble – eine Stele mit zwei, eine mit vier und eine mit drei Kammern – platziert werden. Bei einem Ortstermin sieht die Ratsrunde die Fortsetzung des Halbrunds als gelungen an. Auch der Standort weiterer Stelen in direkter Nachbarschaft wird angesprochen. Diese Art der letzten Ruhestätte erfährt seit 2014 eine erstaunliche Nachfrage. Allerdings findet der Gemeinderat, dass die Betonblöcke vor den Stelen das Ensemble in gewisser Weise entwerten und beschließt, jene zu beseitigen. Gleiches soll für Herrenzimmern gelten. Und: Ein Weg, ähnlich konzipiert wie der aktuelle, soll zu der neuen Stelen-Gruppe angelegt werden. Foto: Pfannes