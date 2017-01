Bösingen Drei Auswärtsspiele, dann das Finale daheim

Die Speckmockelzunft besucht heute, Freitag, mit einer Abordnung den Fackelumzug der Dunninger Holzäpfelzunft, die ihren 111. Geburtstag feiert. Aber auch am Samstag, 28. Januar, beim Kinderumzug – als Beginn wurde launigerweise 11.11 Uhr gewählt – und am Sonntag, 29. Januar, beim Festumzug sind die Speckmockel dabei.

Eine Woche später (Samstag, 4. Februar) fährt eine Abordnung der Geister zum Brauchtumsabend nach Locherhof. Das letzte "Auswärtsspiel" steigt am Sonntag, 19. Februar, beim Narrentreffen in Dietingen.

Auf heimischen Geläuf treten die Bösinger Narren am Freitag, 17. Februar, ab 19.30 Uhr beim Geisterumzug und anschließend in der Festhalle beim Geisterball auf. Die Geisternacht weist den Weg zum Schmotzigen, wenn die heiße Phase der Dorffasnet erreicht ist. Am 23. Februar geht es rund in "Speckmockelhausen": Renterbesuche, Narrenbaumstellung, Schlüsselübergabe und Dorffasnet lassen die Herzen höher schlagen.