Bösingen Drachenflieger mit neuem Rekord

Entscheidend für diesen sportlichen Erfolg sei einerseits das an diesem Tag für die Jahreszeit außergewöhnlich gute Flugwetter mit thermischen Aufwinden gewesen. Deren Steigen betrugen teilweise über fünf Meter pro Sekunde. Andererseits habe Andries mit einer späten Landung nach 18.30 Uhr das Tagespotenzial optimal ausgenutzt.

An diesem Wochenende wurden von fünf engagierten Streckenflugpiloten des Drachenfliegervereins Bösingen nach dem Schlepp mit einem Ultraleichtflugzeug und anschließendem motorlosen Flug insgesamt über 600 Kilometer mit dem Drachen zurückgelegt. Insbesondere dank dieser starken Teamleistung zum Saisonende behaupteten sich die Bösinger Flieger bei der diesjährigen ersten Bundesliga der Drachenflieger auf einem respektablen vierten Platz.

Die Flugsaison war insgesamt sehr erfolgreich für den Bösinger Verein. So konnte das Mitglied Jürgen Rüdinger im August in Berlin den international besetzten Wettbewerb "German Flatlands" gewinnen. Auch in der Kategorie "Freie Strecke" legte das Mitglied Günther Koch am 30. Juli eine Strecke von 200 Kilometern von Bösingen bis kurz vor Ingolstadt erfolgreich zurück. Der Geländerekord in freier Strecke, bei der man sich mit dem Wind in einer Richtung übers Land tragen lässt, liegt am Bösinger Flugplatz im Übrigen bei 238 Kilometern, ebenfalls erflogen von Marcus Andries, und zwar im Jahr 2013.